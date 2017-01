Tiere : Ein Geburtstagskuchen für Tapir Kingut

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Mhm, lecker! Kingut feierte gestern seinen 39. Geburtstag. Und was gibt es da? Richtig, einen Kuchen! Den bekam der Schabracken-Tapir von Tierpfleger Ben. Kingut lebt in einem Wildtierpark im Land England in der Nähe der Stadt Ashford. Mit seiner Rüssel-Nase und dem weißen Po fällt er da bestimmt auf.

Den Kuchen nahm Kingut gerne. Obwohl Schabracken-Tapire beim Futter oft sehr wählerisch sind. Sie mögen nur bestimmte Blätter, Zweige, Früchte und Samen. Mit seiner beweglichen Rüssel-Nase kann Kingut die sogar vom Boden aufheben. Kinguts Verwandte leben in verschiedenen Ländern in Asien. Doch immer weniger von ihnen können in der freien Natur überleben. Das liegt unter anderem daran, dass die Menschen ihnen ihren Lebensraum wegnehmen.

von dpa

erstellt am 28.Jan.2017 | 01:53 Uhr