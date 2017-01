Leute : Der Junge im Rampenlicht – Barron Trump

1 von 1 Foto: Andrew Harnik 1 von 1

Barron Trump ist zehn Jahre alt. Viele Menschen achten darauf, was der blonde Junge macht. Denn er ist der jüngste Sohn des neuen Präsidenten des Landes USA.

Auch am letzten Freitag wurde Barron bei einer Veranstaltung beobachtet. Es war der Tag, als sein Vater Donald Trump mit dem Präsidenten-Job loslegte. Barron schien die Veranstaltung nicht so aufregend zu finden. Er wirkte gelangweilt - und gähnte auch mal herzhaft. Im Internet machten sich später Leute über Barron lustig. Der Zehnjährige müsse doch Manieren zeigen, wenn er neben seinem Vater im Rampenlicht steht.

Nun hat sich eine Frau geäußert, die gut weiß, wie sich Barron fühlen muss. Sie heißt Chelsea Clinton und ist die Tochter eines früheren amerikanischen Präsidenten. Im Internet nahm sie Barron in Schutz. Am Sonntag schrieb sie: „Barron Trump verdient die Chance, die jedes Kind hat – nämlich ein Kind zu sein“.

Nun darf er erst einmal in seiner Heimatstadt New York bleiben, bis das Schuljahr vorbei ist. Danach wird er dann ins Weiße Haus in Washington umziehen. Dort wohnen alle amerikanischen Präsidenten während ihrer Amtszeit.

von dpa

erstellt am 24.Jan.2017 | 01:07 Uhr

