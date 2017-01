Kino : Der große Traum vom Tanzen

1 von 1 Foto: MITICO – GAUMONT 1 von 1

Für die zwölfjährige Félicie gibt es nichts, das man nicht mit tanzen verbinden könnte. So ist es doch ganz klar, dass sie beim Abwasch im Waisenhaus kräftig das Tanzbein schwingt. Auch wenn ihr bester Freund Victor dabei zusehen muss, wie er die herumfliegenden Teller wieder auffängt. Meist gibt es dann auch Ärger mit dem grantigen Hausmeister oder der strengen Mutter Oberin. Genau deshalb schmieden die beiden Freunde auch einen Fluchtplan.

In die Hauptstadt ihres Landes Frankreich, nach Paris soll es gehen, wo Félicie Ballerina am Opernhaus werden und Victor mit seinen Erfindungen den Konstrukteur des Eiffelturms beeindrucken will. In der Großstadt angelangt, verlieren die beiden sich durch ein unglückliches Missgeschick aus den Augen. Im letzten Moment können sie sich nur noch zurufen, dass sie sich am nächsten Tag an der gleichen Stelle wiedertreffen wollen…

Wie es Félicie gelingt, ihren Traum vom Tanzen zu verwirklichen und ob Victor Gustave Eiffel tatsächlich trifft, das erfährst du ab kommenden Donnerstag in dem spannenden und lustigen Animationsfilm „Ballerina“ im Kino.





von Barbara Leuschner

erstellt am 07.Jan.2017 | 01:12 Uhr

