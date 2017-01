Kino : Der Film „La La Land“ gewinnt viele Preise

1 von 1 Foto: Dale Robinette/StudioCanal 1 von 1

Der Titel des Films klingt etwas albern: „La La Land“. Aber er verrät auch schon einiges über die Handlung. Denn in der Geschichte über ein Liebespaar dreht sich viel um Musik. Am Donnerstag kommt der Film bei uns in die Kinos. Schon vorher gewann „La La Land“ bei einer großen Show im Land USA gleich mehrere Preise. In der Stadt Los Angeles wurden am Sonntagabend die Golden Globes verliehen. Das sind wichtige Preise für Schauspieler und Filmemacher. Bei der Preisverleihung bekamen nicht nur echte Schauspieler Preise. Der Film „Zoomania“ gewann die Trophäe für den besten Animationsfilm.

von dpa

erstellt am 10.Jan.2017 | 01:02 Uhr