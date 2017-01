Lesen und Basteln : Das Titelbild ist superwichtig

vergrößern 1 von 4 Foto: Katharina Heimeier 1 von 4







Ein paar Sekunden. Viel mehr Zeit nehmen sich Kunden in Buchhandlungen häufig nicht. „Da liegen oft 20 oder 30 Bücher auf einem Tisch und die Leser entscheiden sich unheimlich schnell“, sagt Nicola Dröge. Sie arbeitet bei einem Kinderbuch-Verlag. Verlage kümmern sich darum, dass Bücher veröffentlicht und verkauft werden.

Zusammen mit ihren Kollegen macht sie sich viele Gedanken über das Titelbild eines Buches, das Cover (gesprochen: kawwa). „Das Cover ist die Eintrittskarte und entscheidet darüber, ob ein Kunde das Buch in die Hand nimmt oder nicht“, sagt die Expertin. Ihr Verlag bringt zweimal im Jahr neue Bücher heraus. Damit die Bücher bei den Lesern auf den ersten Blick möglichst gut ankommen, machen die Verlagsleute vorher eine extra Konferenz, die Cover-Konferenz. Da wird lange diskutiert. Denn alle müssen überzeugt sein, dass letztlich das beste Cover entwickelt wurde.

Der Buch-Autor sitzt bei diesen Konferenzen übrigens nicht dabei. Er darf das Cover zwar auch anschauen und seine Meinung äußern, aber am Ende entscheiden die Leute im Verlag. „Für uns ist es dann immer spannend, wie dem Autor das Cover gefällt“, sagt Nicola Dröge.

Aber worauf kommt es an? „Das Buch muss auffallen“, sagt die Expertin. Denn in den Buchhandlungen stapeln sich viele Bücher. Also muss herausgefunden werden, welcher Titel, welche Farben, Schriftzüge und Motive am besten auffallen. Dazu legen Nicole Dröge und ihre Kollegen oft Bücher von anderen Verlagen daneben.

Zudem muss ein Titelbild auch neugierig aufs Lesen machen. „Bei dem Buch ,Die Finstersteins’ schaut zum Beispiel ein Krokodil aus einer Tür – da fragt sich jeder, was es da zu suchen hat“, sagt Nicola Dröge. Gleichzeitig darf ein Cover nicht zu viel von der Geschichte verraten. Sonst braucht man das Buch ja nicht mehr zu kaufen. Und in die Irre führen darf es auch nicht. „Sonst werden die Erwartungen des Lesers beim Lesen enttäuscht“, sagt Nicola Dröge.

Die Fachfrau muss auch darauf achten, dass der Titel und das Bild zusammen funktionieren. „Bei dem Buch ,Spotz – ein trollkühner Held’ sieht man zum Beispiel einen verängstigten Troll auf dem Cover – da fragt sich der Leser vielleicht, wie so einer ein Held sein kann“, sagt Nicola Dröge. Und schwupp, schon ist der Leser neugierig.

Ein schlechtes Cover kann dafür sorgen, dass ein Buch schlecht verkauft wird – und das obwohl die Geschichte vielleicht richtig gut ist. Aber im besten Fall ist das Titelbild so gut wie der Text.

von dpa

erstellt am 06.Jan.2017 | 01:16 Uhr

