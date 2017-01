Tierschutz : China will Handel mit Elfenbein stoppen

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

China will verbieten, dass im Land mit Elfenbein gehandelt wird. Das gab die Regierung bekannt. Es soll auch nicht mehr erlaubt sein, Elfenbein in China zu verarbeiten, zum Beispiel zu Schmuck, Statuen oder Geschirr. Das alles soll bis zum Ende des Jahres 2017 passieren. Elfenbein ist das Material, aus dem die Stoßzähne von Elefanten bestehen. Manche Menschen zahlen dafür viel Geld. Deshalb werden die Tiere gejagt. Die Entscheidung Chinas sei sehr wichtig, um Elefanten zu schützen, erklärten Umweltschützer. In China würde nämlich sehr viel Elfenbein verkauft.

von dpa

erstellt am 02.Jan.2017 | 01:20 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen