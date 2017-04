Auszeichnung : Bunte Helden und geheimnisvolle Welten

vergrößern 1 von 1 Foto: keengames 1 von 1

Durch alte Portale reisen die Helden in neue Welten. Portale sind so etwas wie magische Tore. Darum geht es in dem Computerspiel „Portal Knights“. Auf Deutsch: Portal-Ritter. Am Mittwochabend bekam das Spiel eine Auszeichnung: den deutschen Computerspiel-Preis. „Portal Knights“ ist ein Rollenspiel. Das bedeutet: Die Spieler können in verschiedene Rollen schlüpfen. Sie erkunden die Welten etwa als Krieger und Magier. Die Helden verbessern ihre Fähigkeiten und sammeln Gegenstände für ihre Ausrüstung. Die Jury lobte unter anderem, dass sich das Spiel an junge und ältere Menschen richtet. Neben „Portal Knights“ wurden auch noch andere Spiele ausgezeichnet.

von dpa

erstellt am 28.Apr.2017 | 01:01 Uhr