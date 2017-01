Tiere im Kino : Braune Flecken für Larimar

vergrößern 1 von 2 Foto: Sony Pictures 1 von 2

Barbara Rönneburg hat einen ungewöhnlichen Beruf: Sie schminkt Show- und Filmpferde für ihre Auftritte. Auch abgeknabbertes Mähnen- oder ausgerissenes Schweifhaar kann sie ersetzen. Für den Kinofilm „Wendy“, der nächsten Donnerstag ins Kino kommt, verwandelte sie den cremefarbenden Wallach Larimar in eine Scheckstute namens Dixi.

Darum geht's in dem Wendy-Film: Wendy soll die Sommerferien mit ihren Eltern Gunnar und Heike auf dem alten Reiterhof ihrer Oma verbringen. Die Idee gefällt dem Mädchen gar nicht. Seit einem Reitunfall saß sie nicht mehr auf einem Pferd. Doch sie muss trotzdem mit. Auf dem Hof ihrer Oma läuft Wendy das Pferd Dixie über den Weg. Dixie ist dem Schlachter ausgebüxt. Außerdem ist das Tier verletzt. Wendy will dem Pferd helfen. Doch dafür muss sie es vor den Erwachsenen verstecken. Keine leichte Aufgabe!

Frau Rönneburg, wie wurden Sie Maskenbildnerin für Pferde?

Vor einigen Jahren wollte ich ein Brautpaar mit einer zweispännigen Kutsche zur Kirche fahren. Dafür nimmt man traditionell zwei Pferde, die möglichst gleich aussehen. Meine Friesen waren beide schwarz, ungefähr gleich groß, aber der Schopf sah total unterschiedlich aus. Schopf nennt man die „Mähnenhaare“, die dem Pferd nach vorne ins Gesicht fallen. Das eine Pferd hatte fast gar keinen Schopf, das andere an der gleichen Stelle jede Menge Haare. Da ich gelernte Friseurin und Kosmetikerin bin, packte mich der Ehrgeiz und ich bastelte ein Haarteil für mein Pferd.

Was macht ein Pferdemaskenbildner beim Film?

Genau das Gleiche wie ein Maskenbildner für Menschen. Wir verändern nach Vorgabe des Regisseurs das Aussehen der Pferde. Dazu kommt eine Besonderheit: Aus Tierschutzgründen wird eine Hauptrolle immer mit mehreren Pferden besetzt. Und da es nie zwei identische Pferde gibt, müssen zwei Pferde so hergerichtet werden, das der Zuschauer später keinen Unterschied bemerkt. Larimar, der die Hauptrolle in „Wendy“ spielt, hatte sogar zwei „Vertretungen“.

Wie wurde Larimar zu Dixi?

Larimar hat ein sehr helles einfarbiges Fell. Wendys Pferd Dixi hat in den Comics hellbraune Flecken. Und genau solche malte ich auf Larimars Fell. Außerdem bekam er eine kleine braune Strähne ins Schopfhaar.

Mussten die Flecken täglich nachgefärbt werden?

Nein, die Farbe hält normalerweise vier bis sechs Wochen. Und das, obwohl Larimar täglich auf die Wiese durfte und sich natürlich auch wälzte. Zur Hälfte der Drehzeit habe ich die Farbe einmal aufgepeppt.

Wie fand Larimar diese Behandlung?

Er liebt es, im Mittelpunkt zu stehen. Beim ersten Auftragen habe ich fast einen ganzen Tag gebraucht. Zwischendurch gab es natürlich immer wieder Pausen, bei denen Larimar kurz relaxen durfte. Ich arbeite gern mit Larimar. Er ist ein echter Profi und kein Zappelkopf. Er weiß genau, wann er stillhalten muss.









von Nicole Weinhardt

erstellt am 21.Jan.2017 | 01:24 Uhr

