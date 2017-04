Buchtipp : Böhnchen will ein guter König werden

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Für das „Grüne Land am Meer“ wird ein König gesucht. Das Einzige, was der künftige König zur Arbeit mitbringen muss, sind ein Zepter und eine Krone. Sehr lange bewirbt sich niemand für diesen Job, doch dann kommt Böhnchen. Er ist zwar noch ein Kind und ziemlich klein, aber er erfüllt alle Voraussetzungen um König zu sein. So wird er eingestellt und muss sich vor seinem Volk bewähren. Zuerst belächeln ihn alle Bewohner des Landes aufgrund seiner Größe. Doch Böhnchen lässt sich nicht unterkriegen, denn er ist sich sicher: Wenn er eine Prinzessin findet, dann wird ihn das Volk lieben. Und so macht er sich auf den Weg zur Prinzessin Rikiki. Wird es ein Happy-End geben?

Gundi Herget, „Wie König Böhnchen die wahrhaft wütende Prinzessin Rikiki fand“. Ab 5 Jahren. 64 Seiten. 10,99 Euro. Verlag: Oetinger.



von Marie Philipsen

erstellt am 26.Apr.2017 | 01:52 Uhr