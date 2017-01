Buchtipp : Barry sucht die Supereltern

1 von 1 1 von 1

Barry ist genervt: Seine Eltern kaufen ihm weder Computerspiele noch Lionel-Messi-Bettwäsche. Der Neunjährige muss schon um halb neun im Bett sein. Den ganzen Tag räumt seine Mutter die Spülmaschine ein und aus. Sein Vater ist immer nur müde.

Strengere und langweiligere Eltern gibt es wohl kaum. Geld haben sie auch nicht. Von so fantastischen Geburtstagsfeiern wie bei seinen Freunden kann Barry nur träumen. Da ging es auf die Gokart-Bahn oder mit einer gemieteten Limousine ins Kino. Am liebsten hätte Barry andere Eltern. Tatsächlich geht sein Wunsch in Erfüllung. Jetzt wird alles anders!

„Der total verrückte Elterntausch“ heißt das Buch mit Barry. Eine Eltern-Agentur macht es möglich, dass der Junge die verschiedensten Eltern testen kann: superreiche, berühmte, coole oder solche, die nie erschöpft sind. Barry erlebt die tollsten, abenteuerlichsten und merkwürdigsten Dinge. Der Haken an der Sache ist, dass er für den Test nur einige Tage Zeit hat. Hoffentlich trifft Barry am Ende die richtige Entscheidung.

Du wirst beim Lesen viel zu lachen haben und wahrscheinlich einige deiner geheimsten Wünsche wiedererkennen. Es ist das erste Kinderbuch des Autors David Baddiel. Er hat selbst Kinder und lebt mit seiner Familie in England.

David Baddiel, „Der total verrückte Elterntausch“. Ab 9 Jahren. 352 Seiten. 14,99 Euro. Verlag: cbt.

von dpa

erstellt am 04.Jan.2017 | 01:38 Uhr