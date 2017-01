Kino : Ärger in Schrottland: Ritter Rost auf Rettungsmission

1 von 1 Foto: Universum 1 von 1

Schrottland ist total pleite! Denn ein König braucht viel Geld zum Leben – vor allem, wenn er eine kaufsüchtige Tochter hat. Deshalb muss gespart werden.

Aber warum sollen ausgerechnet die Ritter dafür herhalten und ihre Jobs verlieren? Das fragt sich zumindest Ritter Rost und plant auch gleich einen Schaukampf: Schrottland wird von den Drachenbrüdern Brutus und Brenner Feuerzange angegriffen, die furchtlosen Ritter sollen sie verjagen. Doch leider geht der Plan unseres Helden aus Blech nicht auf – die Drachen nehmen ihren geheimen Auftrag zu ernst, der Schaden ist groß. Jetzt werden alle Ritter gefeuert, Burgfräulein Bö muss arbeiten gehen, Drache Koks schmeißt den Haushalt – und alle geben Ritter Rost die Schuld daran.

Der verzieht sich traurig in den Keller – und begegnet dort einem Gespenst! Es ist der ehemalige Assistent von Rosts Vater, der einer der größten Erfinder Schrottlands war. Ritter Rost und Gespenst werden nun ebenfalls Erfinder und Prinzessin Magnesia wird ihre beste Kundin…

Warum das gar nicht so gut ausgeht, wie es klingt, und auf welche Weise es Ritter Rost gelingt, zu beweisen, dass er doch ein echter Ritter ist, das erfährst du ab kommenden Donnerstag in dem Animationsabenteuer „Ritter Rost 2 – Das Schrottkomplott“. Trotz viel Musik und jeder Menge fidelem Altmetall schafft es der zweite Film über den Kinderbuchhelden aber leider nicht, so witzig und originell zu sein wie der erste Teil.





von Barbara Leuschner

erstellt am 14.Jan.2017 | 01:30 Uhr