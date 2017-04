Sport : Acht Wochen Pause für Manuel Neuer

vergrößern 1 von 1 Foto: Andreas Gebert 1 von 1

Dieser Abend war für Torwart Manuel Neuer doppelt schmerzhaft. Seine Mannschaft verlor am Dienstag mit 2:4 bei Real Madrid. Damit schied der FC Bayern München in der Champions League aus. Doch das war nicht die einzige schlechte Nachricht für Manuel Neuer und die Bayern-Fans: Der Torwart brach sich gegen Ende des Spiels den linken Fuß! Deshalb kann er wahrscheinlich acht Wochen lang nicht spielen – also bis zum Ende der Saison. Erst im März hatte sich Manuel Neuer am Fuß verletzt. Er wurde sogar operiert. Danach musste er für drei Bundesliga-Spiele pausieren. Nun fällt er wieder aus. Das nächste Mal spielen die Bayern am Wochenende in der Bundesliga. Auch im Halbfinale im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund müssen sie auf ihren Torwart verzichten.

von dpa

erstellt am 20.Apr.2017 | 01:55 Uhr