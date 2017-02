Was geschah am ... : Kalenderblatt 2017: 5. Februar

1 von 1 Foto: Matthias Balk 1 von 1

2016 - Das Himalaya-Königreich Bhutan hat einen kleinen Kronprinzen. Jigme Namgyal Wangchuck ist das erste Kind für König Jigme Khesar Namgyal Wangchuck (35) und Königin Jetsun Pema (25).

2015 - Die Nato-Verteidigungsminister beschließen in Brüssel, sechs neue Nato-Stützpunkte in östlichen Mitgliedstaaten gegen mögliche neue Gefahren aus Russland aufzubauen.

2012 - Bei der Präsidentschaftswahl in Finnland gewinnt der konservative Ex-Finanzminister Sauli Niinistö die Stichwahl.

2007 - Die Polizei darf Computer vorerst nicht heimlich über das Internet ausspionieren. Für so genannte Online-Durchsuchungen fehle die gesetzliche Grundlage, entscheidet der BGH.

1997 - Das russische Parlament verabschiedet erneut ein Gesetz, das die sogenannte Beutekunst zum Eigentum Russlands erklärt.

1982 - Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) stellt im Zusammenhang mit dem Beschäftigungsprogramm der Regierung im Bundestag die Vertrauensfrage. Alle Abgeordnete von SPD und FDP stimmen für ihn.

1917 - Der seit mehr als sechs Jahren wütende Bürgerkrieg in Mexiko, der das Land nach dem Sturz der Diktatur Porfirio Diaz überzog, endet mit der Verkündung einer neuen Verfassung durch Präsident Venustiano Carranza.

1887 - Die Oper «Othello» von Giuseppe Verdi wird an der Mailänder Scala uraufgeführt.

1852 - Die Eremitage in St. Petersburg wird eingeweiht. In dem ehemaligen Winterpalast der Zaren wird von nun an die Kunstsammlung des russischen Herrscherhauses ausgestellt.

2015 - dpa meldet: «Knöllchen-Horst» hat auch das höchste deutsche Gericht beschäftigt: Der Frührentner, der das Anzeigen von Falschparkern zu seinem Lebensinhalt gemacht hat, fand aber kein Verständnis beim Bundesverfassungsgericht. Die Richter nahmen seine Verfassungsbeschwerde erst gar nicht an und brummten ihm eine Missbrauchsgebühr von 1000 Euro auf.

1967 - Ólafur Elíasson (50), dänisch-isländischer Künstler («Green River», «Little Sun»)

1947 - Jenny Gröllmann, deutsche Schauspielerin («Liebling Kreuzberg»), gest. 2006

1947 - Benoît Jacquot (70), französischer Filmregisseur («Marie und Freud», «Schule des Begehrens»)

1962 - Jennifer Jason Leigh (55), amerikanische Schauspielerin («The Hateful 8»)

1937 - Rolf Seelmann-Eggebert (80), deutscher Journalist, Adelsexperte (TV-Reihe «Königshäuser»)

2009 - Dana Vavrova, deutsche Schauspielerin («Rama dama», «Herbstmilch»), geb. 1967

2000 - Claude Autant-Lara, französischer Regisseur («Die Waffen einer Frau»)und Politiker, geb. 1901

