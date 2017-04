Was geschah am ... : Kalenderblatt 2017: 30. April

vergrößern 1 von 1 Foto: Matthias Balk 1 von 1

17. Kalenderwoche, 120. Tag des Jahres

Noch 245 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Stier

Namenstag: Hulda, Pius, Quirin, Wolfhard

HISTORISCHE DATEN

2015 - Die Polizei vereitelt in Hessen einen Terroranschlag, dessen Ziel möglicherweise das Radrennen «Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt» war. Die Veranstaltung wird aus Sicherheitsgründen abgesagt.

2013 - Thronwechsel in den Niederlanden: Willem-Alexander legt seinen Eid als neuer König ab, Königin Beatrix hatte zuvor ihre Abdankungsurkunde unterzeichnet.

2007 - Venezuelas Staatspräsident Hugo Chávez kündigt den Austritt seines Landes aus dem Internationalen Währungsfonds und der Weltbank an.

2002 - Das erste Atomkraftwerk der Welt in Obninsk bei Moskau wird nach fast 50 Jahren stillgelegt.

1992 - Bosnien-Herzegowina wird als 52. Vollmitglied in die KSZE aufgenommen.

1987 - Harri Holkeri wird als erster konservativer Ministerpräsident Finnlands seit 1946 vereidigt.

1900 - Hawaii erhält eine neue Verfassung als Territorium der Vereinigten Staaten von Amerika.

1877 - Unabhängig von Thomas Alva Edison konstruiert Charles Cros einen Phonographen und reicht eine Art provisorisches Patent bei der Pariser Akademie der Wissenschaften ein.

1825 - In Leipzig gründen Buchhändler und Verleger ihre Standesorganisation, den «Börsenverein der deutschen Buchhändler zu Leipzig». Daraus geht der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hervor.

AUCH DAS NOCH

2002 - dpa meldet: In New York beschließt die Eigentümer-Gemeinschaft eines Wohnungskomplexes mit 452 Apartments, dass auch neue Wohnungsbesitzer in den eigenen vier Wänden nicht mehr rauchen dürfen.

GEBURTSTAGE

1957 - Michael Kemmer (60), deutscher Bankmanager, Hauptgeschäftsführer und Vorstandsmitglied des Bundesverbands deutscher Banken seit 2010

1954 - Jane Campion (63), neuseeländische Filmregisseurin und Drehbuchautorin («Das Piano»)

1952 - Jacques Audiard (65), französischer Regisseur und Drehbuchautor («Dämonen und Wunder (Dheepan)»)

1947 - Thomas Goppel (70), deutscher Politiker, Bayerischer Minister für Wissenschaft, Forschung und Kunst 2003-2008, Generalsekretär der CSU 1999-2003

1777 - Carl Friedrich Gauß, deutscher Mathematiker, Physiker und Astronom («Untersuchungen über höhere Arithmetik», «Theorie über die Bewegung der Himmelskörper»), gest. 1855

TODESTAGE

2016 - Uwe Friedrichsen, deutscher Schauspieler («Familie Schöllermann», «Schwarz Rot Gold»), geb. 1934

2015 - Ben E. King, amerikanischer Soulsänger («Stand by Me»), geb. 1938

