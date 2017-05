Was geschah am ... : Kalenderblatt 2017: 3. Mai

vergrößern 1 von 1 Foto: Matthias Balk 1 von 1

18. Kalenderwoche, 123. Tag des Jahres

Noch 242 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Stier

Namenstag: Jakob, Philipp

HISTORISCHE DATEN

2016 - Pegida-Gründer Lutz Bachmann wird wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe verurteilt. Das Urteil wird im November 2016 rechtskräftig.

2012 - Sämtliche 27 Mitglieder der EU-Kommission werden den Spielen der Fußball-Europameisterschaft in der Ukraine fernbleiben. Grund hierfür ist die umstrittene Inhaftierung der ukrainischen Politikerin Julia Timoschenko.

2007 - In Praia da Luz an der portugiesischen Algarve-Küste verschwindet die dreijährige Britin Madeleine McCann. Die Eltern bitten in einer europaweiten Medienkampagne um Hilfe.

2002 - Mit einem Zusatz zur Europäischen Menschenrechtskonvention schaffen 36 europäische Staaten die Todesstrafe endgültig ab.

1997 - Labour-Chef Tony Blair wird als neuer britischer Premierminister vereidigt. Er löst John Major ab, dessen Konservative Partei 18 Jahre lang die Regierung gestellt hatte.

1992 - Auf ihrem ersten Bundesparteitag entscheidet sich die ostdeutsche Bürgerrechtsbewegung Bündnis 90 für ein Zusammengehen mit den westdeutschen Grünen.

1957 - Der Bundestag verabschiedet das Gesetz über die Gleichberechtigung von Männern und Frauen.

1947 - In Japan tritt erstmals eine demokratische Verfassung in Kraft, worin der früher als Gott verehrte Kaiser nur mehr als «Symbol des Staates und der Einheit des Volkes» bezeichnet wird.

1905 - Der Fußballverein «Arminia Bielefeld» wird gegründet.

AUCH DAS NOCH

2016 - dpa meldet: Viel zu wenig Kaffee, viel zu viel Eis: Dem Vorwurf dieses Missverhältnisses in ihrem geeisten Kaffee sieht sich die US-Kaffee-Kette Starbucks ausgesetzt. Stacy Pincus aus Illinois reichte Klage ein. Sie argumentiert, wer bei Starbucks kalte Getränke kaufe, bekomme viel weniger Getränk als angezeigt.

GEBURTSTAGE

1974 - Ingo Zamperoni (43), deutscher TV-Moderator (ARD-«Tagesthemen», Korrespondent in Washington)

1960 - Margarita Broich (57), deutsche Schauspielerin («Quellen des Lebens»)

1960 - Jaron Lanier (57), amerikanischer Informatiker («Wem gehört die Zukunft?»)

1957 - William Clay Ford Jr. (60), amerikanischer Unternehmer, Urenkel von Henry Ford, Executive Chairman der Ford Motor Company

1947 - Götz Aly (70), deutscher Historiker («Hitlers Volksstaat»)

TODESTAGE

2009 - Fritz Muliar, österreichischer Schauspieler («Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk»), geb. 1919

1987 - Dalida, französische Schauspielerin und Sängerin («Bambino», «Er war gerade 18 Jahr»), geb. 1933

