Was geschah am ... : Kalenderblatt 2017: 26. April

17. Kalenderwoche, 116. Tag des Jahres

Noch 249 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Stier

Namenstag: Helene, Kletus, Ratbert

HISTORISCHE DATEN

2016 - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen rüstet die Bundeswehr für Angriffe aus dem Internet. Sie kündigt an, eine neue Abteilung «Cyber-und Informationsraum» mit 13 500 Soldaten und zivilen Mitarbeitern aufzustellen.

2015 - Der FC Bayern München wird zum 25. Mal deutscher Fußball-Meister.

2012 - Der Bundestag beschließt ein zentrales Waffenregister. Bislang sind die Daten über genehmigungspflichtige Waffen und ihre Besitzer bei 551 Behörden gespeichert, die nicht miteinander vernetzt sind.

2007 - Der russische Präsident Wladimir Putin kündigt eine einseitige Aussetzung des 1990 mit der NATO geschlossenen KSE-Vertrags über konventionelle Streitkräfte in Europa an.

2002 - Ein ehemaliger Schüler erschießt im Johann-Gutenberg-Gymnasium in Erfurt 16 Menschen und sich selbst.

1997 - In einer Grundsatzrede («Ruck-Rede») wirft Bundespräsident Roman Herzog den Eliten in Politik und Wirtschaft in Deutschland Versagen bei dringenden Reformen vor.

1986 - Im ukrainischen Atomkraftwerk Tschernobyl kommt es zum bislang folgenschwersten Reaktorunfall in der Geschichte der zivilen Nutzung der Kernenergie. Weite Teile Europas werden verseucht.

1937 - Die deutsche «Legion Condor» zerstört im spanischen Bürgerkrieg mit einem Bombenangriff die baskische Stadt Guernica.

1925 - Der 77-jährige Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg wird zum zweiten Reichspräsidenten der Weimarer Republik gewählt.

AUCH DAS NOCH

2016 - dpa meldet: Ein schwules Geierpaar soll im Tierpark von Nordhorn ein Ei ausbrüten. Wie der Zoo mitteilte, haben die beiden Männchen namens Isis und Nordhorn das Ei von Geier-Weibchen Lisa unter ihre Fittiche genommen. «Lisa hatte keine Anstalten gemacht, ein Nest zu bauen.» Das männliche Pärchen aber sehr wohl - daraufhin entschieden sich die Tierpark-Manager, den beiden Gänsegeier-Männern das Ei zu geben.

GEBURTSTAGE

1972 - Andreas Elsholz (45), deutscher Schauspieler (TV-Serie «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»)

1957 - Georg Kofler (60), italienischer Medienmanager in Deutschland, Geschäftsführer des privaten Fernsehsenders ProSieben 1988-2000

1942 - Hans-Ullrich Wegner (75), deutscher Boxtrainer, trainierte Sven Ottke 1998-2004

1917 - Ieoh Ming Pei (100), amerikanischer Architekt, (Glaspyramide im Innenhof des Louvre in Paris, Erweiterungsbau des Deutschen Historischen Museums in Berlin)

1897 - Olga Tschechowa, deutsche Bühnen- und Filmschauspielerin («Bel Ami»), gest. 1980

TODESTAGE

2005 - Maria Schell, österreichisch-schweizerische Schauspielerin, («Die Brüder Karamasow»), geb. 1926

1940 - Carl Bosch, deutscher Chemiker, Nobelpreis für Chemie 1931, Vorstandsvorsitzender der IG Farben 1925-1935, geb. 1874

von dpa

erstellt am 25.Apr.2017 | 23:55 Uhr