IBES 2017 : Dschungelcamp: Wann bricht Kader Loth den Prüfungsrekord?

1 von 1 Foto: RTL 1 von 1

Köln | „Ich kündige!“ Sichtlich entnervt nahm Kader Loth am vierten Tag des Dschungelcamps das Votum der Zuschauer entgegen. Die Dschungelprüfung „Dschungelarena“ an Tag 1 eingerechnet, zu der alle Kandidaten antreten mussten, war es bereits das vierte Mal, dass sie ran musste. Wie fast in jeder Staffel von „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ scheinen sich die Zuschauer auch dieses Mal wieder ein Lieblingsopfer auserkoren zu haben.

Doch um die unangefochtene Königin der Dschungelprüfungen zu werden, ist es noch ein weiter Weg für Kader Loth. Rekordhalterin ist Larissa Marolt, die 2014 gleich bei zehn Prüfungen antreten musste. Auffällig: Die Kandidaten, die am häufigsten von den Zuschauern gewählt wurden, sind in erster Linie weiblich. Hinter Larissa Marolt rangieren Helena Fürst, die im vergangenen Jahr neun Mal zur Dschungelprüfung musste. Auf Platz 3 folgt Georgina Fleur, die 2013 insgesamt sieben Mal antrat.

Neben Helena Fürst hatten die Zuschauer im vergangenen Jahr vor allem Menderes Bagci auf dem Kieker. Der Dauerteilnehmer von DSDS trat sechs Mal an, wurde dafür am Ende aber auch zum Dschungelkönig 2016 gewählt. Sechs Mal mussten auch Sophia Wollersheim, Kim Gloss, Sarah Knappik und Désirée Nick zur Dschungelprüfung.

Wer musste am häufigsten antreten?

Larissa Marolt (zehn Mal)

Helena Fürst (neun Mal)

Georgina Fleur (sieben Mal)

Menderes Bagci, Sophia Wollersheim, Kim Gloss, Sarah Knappik, Désirée Nick (sechs Mal)

von Christian Lang, noz.de

erstellt am 17.Jan.2017 | 08:44 Uhr