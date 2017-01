„Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ 2017 : „Bild“: Nastassja Kinski sagt RTL-„Dschungelcamp“ ab

1 von 1 Foto: Rolf Vennenbernd 1 von 1

Köln | Gut eine Woche vor dem Start der neuen Staffel gibt es längst zahlreiche Spekulationen über die Teilnehmer beim RTL-„Dschungelcamp“. Die Schauspielerin Nastassja Kinski (55) soll nach einem Bericht der „Bild“-Zeitung inzwischen abgesagt haben. Die Gründe dafür seien nicht bekannt, so die Zeitung (Donnerstag).

Dem Bericht zufolge hat RTL für Kinski bereits Ersatz gefunden: Model Kader Loth. „RTL hat die Kandidaten des diesjährigen Dschungelcamps noch nicht bekannt gegeben“, sagte ein Sendersprecher am Donnerstag auf dpa-Anfrage. „Daher werden wir diesen Bericht nicht kommentieren.“

Die elfte Staffel der RTL-Dschungelshow „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ beginnt am Freitag, 13. Januar. Ende November hatte die „Bild“-Zeitung berichtet, Kinski habe ihre Teilnahme bereits mündlich zugesagt, der Vertrag sei zu dem Zeitpunkt aber noch nicht unterschrieben gewesen. RTL hatte das wie üblich bei Berichten über die möglichen Dschungelshow-Teilnehmer auch damals unkommentiert gelassen.

Natassja Kinski war im Frühsommer in der RTL-Promi-Tanz-Show „Let's Dance“ zu sehen. Die Tochter des 1991 gestorbenen Schauspielers Klaus Kinski wurde in den späten 70er und in den 80er Jahren zum Hollywood-Star. In Deutschland machte sie im ARD-„Tatort: Reifezeugnis“ von Wolfgang Petersen aus dem Jahr 1977 erstmals von sich reden. Anschließend drehte sie mit weiteren Star-Regisseuren wie Wim Wenders und Francis Ford Coppola.

von dpa

erstellt am 06.Jan.2017 | 07:48 Uhr