Jugendangebot von ARD und ZDF : «Funk»-Nachrichten nun über den Facebook-Messenger

Je nachdem, was der Nutzer schreibt oder klickt, bekommt er noch mehr von einem Thema zu sehen oder springt zum nächsten Nachrichten-Komplex. Das Programm weise auch auf «die besten Hintergrundberichte im Netz» hin, erklären die Macher.

Der automatisierte Chat-Partner meldet sich zweimal am Tag mit Neuigkeiten. Morgens mit einem kompakten Überblick und am Nachmittag mit fünf ausführlicheren Themen. «Sorry, falls ab und zu mal etwas schiefläuft – ich bin noch ein bisschen beta», informiert das Programm erklärend gleich zu Beginn über seine Testphase. Außerdem macht es darauf aufmerksam, dass es sich nicht um eine künstliche Intelligenz handele - sich mit dem Programm zu unterhalten, ist also nicht möglich.

Die Nachrichten, die sich an für 14- bis 29-Jährige richten, werden auch anhand von lustigen Mini-Video-Schleifen präsentiert. Dass Gambias Ex-Präsident Yahya Jammeh vor der Flucht ins Exil noch die Staatskasse geplündert haben soll, wird mit einer Katze illustriert, die nach Dollar-Scheinen fischt. Entwickelt wurde das Programm von der «Tagesschau» gemeinsam mit dem NDR.

von dpa

erstellt am 24.Jan.2017 | 11:02 Uhr

