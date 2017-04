Einschaltquoten : ZDF-Traumschiff hängt ARD-Tatort ab

vergrößern 1 von 1 Foto: Dirk Bartling 1 von 1

Die Jubiläumsfolge des ZDF-Traumschiffs hat am Ostersonntag zur Primetime 6,53 Millionen Zuschauer in ihren Bann gezogen. Damit erreichte der TV-Dauerbrenner einen Marktanteil von 19,9 Prozent.

Im vergangenen Jahr, als die aktuelle Folge an Schauplätzen in Tansania gedreht wurde, feierte «Das Traumschiff» sein 35-jähriges Bestehen. Familienstreit, verflossene Liebe und Elefantenwilderei verursachten wieder allerlei Verwicklungen.

In der ARD hielt der Tatort mit den beiden Stuttgarter Kommissaren und dem Fall «Preis des Lebens» dagegen: 5,72 Millionen (17,3 Prozent) schalteten ein. Diesmal ging es um einen Mann, der seine Gefängnisstrafe wegen Missbrauchs und Mordes verbüßt hat, und dessen Leiche nun gefunden wird.

Den ARD-Brennpunkt zum Referendum in der Türkei, der nach der Tagesschau lief, verfolgten 6,90 Millionen (22,1 Prozent) Nachrichteninteressierte.

RTL schickte um 20.15 Uhr das Fantasy-Abenteuer «Guardians of the Galaxy» ins Rennen und interessierte damit 3,54 Millionen (11,1 Prozent). Die Komödie «Die Schadenfreundinnen» mit Cameron Diaz strahlte Sat.1 aus und erreichte 2,08 Millionen (6,5 Prozent). Die Vox-Show «Grill den Henssler» schaffte 1,58 Millionen (5,4 Prozent), ProSieben überzeugte mit «Der Hobbit: Smaugs Einöde» 1,55 Millionen Zuschauer (5,2 Prozent). «Hot Shots! - Die Mutter aller Filme» auf Kabel eins sahen sich 1,05 Millionen an (3,2 Prozent).

von dpa

erstellt am 17.Apr.2017 | 11:55 Uhr