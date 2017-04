Einschaltquoten : ZDF-Krimi im Quotenrennen vorn

vergrößern 1 von 1 Foto: Martin Valentin Menke 1 von 1

Der ZDF-Krimi «Friesland: Krabbenkrieg» hat den Zuschauern am Samstagabend am meisten Appetit gemacht: 6 Millionen Menschen (Marktanteil: 20 Prozent) schalteten zur Primetime um 20.15 Uhr ein. Die beiden Streifenpolizisten Jensen und Özlügül mussten im neuen «Friesland»-Krimi einen Fall um einen Ex-Häftling lösen.

«Der Kriminalist» direkt im Anschluss schaffte 4,27 Millionen (15,8 Prozent). Die zweite Folge von «Die Dasslers - Pioniere, Brüder und Rivalen» über die Sportschuh-Brüder Dassler wollten in der ARD am Samstagabend 3,23 Millionen (10,8 Prozent) sehen. Beim ersten Teil am Freitagabend waren es 3,52 Millionen (10,8 Prozent).

Die RTL-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» interessierte 2,67 Millionen (9,9 Prozent). Sat.1 ging mit dem Klassiker «Titanic» ins Rennen und erreichte damit 1,58 Millionen Zuschauer (6,2 Prozent). ProSieben strahlte das Science-Fiction-Abenteuer «Star Trek: Into Darkness» aus: 1,48 Millionen (5,2 Prozent).

Auf den Animationsfilm «Madagascar 3: Flucht durch Europa» setzte Vox, 1,30 Millionen Zuschauer sahen zu (4,4 Prozent). Mit der Krimiserie «Hawaii Five-0» verbrachten 1,11 Millionen auf Kabel eins den Samstagabend. Die Gefängnisserie «Prison Break» auf RTL II verfolgten 0,74 Millionen (2,5 Prozent).

von dpa

erstellt am 16.Apr.2017 | 11:49 Uhr