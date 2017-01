Film-Ikone : Vor 60 Jahren starb Humphrey Bogart

Als Achtjähriger verliert Stephen Bogart seinen berühmten Vater - das ist nun 60 Jahre her. Der Sohn von Humphrey Bogart hält die Erinnerung an den Filmstar wach. Mit dem 75. Jubiläum von «Casablanca» gibt es in diesem Jahr Grund zum Feiern.