Ehe geplant : Uwe Ochsenknecht will heiraten

vergrößern 1 von 1 Foto: Ursula Düren 1 von 1

Schauspieler Uwe Ochsenknecht (61) will seiner Lebensgefährtin Kirsten Viebrock (43) demnächst das Jawort geben. «Kiki und ich haben vor, in diesem Jahr zu heiraten», sagte Ochsenknecht dem Magazin «Bunte». «Wir machen kein Geheimnis aus unserer Hochzeit, aber wir wollen auf keinen Fall einen großen Rummel.» Das Paar ist seit acht Jahren zusammen. Das Zusammenleben habe sich schon so angefühlt, als sei man verheiratet.

Der Schauspieler («Männer», «Schtonk») war fast 20 Jahre lang mit dem Model Natascha Ochsenknecht (52) verheiratet (1993-2012) und hat mit ihr drei Kinder. Mit seinen Söhnen Wilson Gonzales (27) und Jimi Blue (25) stand er für die Filmreihe «Die Wilden Kerle» gemeinsam vor der Kamera.

von dpa

erstellt am 03.Mai.2017 | 12:59 Uhr