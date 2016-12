Neues aus Hollywood : «The Comedian» mit De Niro startet Anfang Februar

1 von 1 Foto: Nina Prommer 1 von 1

Fans der beiden Publikumslieblinge Robert De Niro (73) und Jennifer Aniston (47) müssen zum nächsten Leinwand-Spaß nicht mehr lang warten. Die dramatische Komödie «The Comedian» um einen alternden Komiker, der für seinen beleidigenden Witz bekannt ist, startet in den USA am 3. Februar, wie das Portal «Variety» berichtete.

Damit eröffnet er nur zwei Tage vor dem Super Bowl, dem Endspiel in der Profi-Footballliga NFL und damit dem wichtigsten amerikanischen Fernseh-Ereignis des Jahres. Für De Niro ist es bereits der zweite Film über Standup-Comedy: 1982 hatte er in Martin Scorseses «King of Comedy» einen geistesgestörten Komiker gespielt.

von dpa

erstellt am 28.Dez.2016 | 14:33 Uhr