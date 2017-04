Neues aus Hollywood : Taissa Farmiga als Nonne in «The Nun»

vergrößern 1 von 1 Foto: Guillaume Horcajuelo 1 von 1

Die amerikanische Nachwuchsschauspielerin Taissa Farmiga (22, «The Bling Ring», «American Horror Story») hat die Hauptrolle in dem Gruselthriller «The Nun» erhalten. An der Seite von Demian Bichir (53, «The Hateful Eight») soll sie «Variety» zufolge eine dämonische Nonne spielen. «The Nun» ist ein Spin-Off der erfolgreichen Horror-Serie «The Conjuring» von Regisseur James Wan, der bei «The Nun» als Produzent mitwirkt.

Die Regie übernimmt der Brite Corin Hardy. In «The Conjuring 2» (2016) gingen zwei Experten für paranormale Phänomene, gespielt von Vera Farmiga und Patrick Wilson, mysteriösen Vorfällen in London nach. Dort tauchte die teuflische Ordensschwester bereits kurz auf. Taissa und Vera Farmigia (43) sind Schwestern. «The Nun» soll am 13. Juli 2018, einem Freitag, in den US-Kinos anlaufen.

von dpa

erstellt am 26.Apr.2017 | 12:50 Uhr