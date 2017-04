TV-Tipp : Shows am Donnerstag

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

Heidi Klum, Johannes B. Kerner sowie das Duo Ranga Yogeshwar und Frank Elstner eint an diesem Donnerstag ein Gedanke: Sie alle wollen mit ihren Shows einen großen Teil des TV-Publikums für sich gewinnen und damit die Konkurrenz ausstechen, wenn auch mit verschiedenen Methoden.

Yogeshwar und Elstner thematisieren die Natur, Kerner geht konsequent auf das Genre Quiz, und Klum schickt ihre jungen Kandidatinnen wieder auf den Laufsteg. Wer das Rennen macht, werden die Einschaltquoten am Tag darauf zeigen. Aber nicht nur die. Eine Übersicht der Shows am Donnerstag:

«Die große Show der Naturwunder» (ARD): Gerade ist Frank Elstner 75 Jahre alt geworden und hat auch schon mehrfach betont, das Fernsehen dem Nachwuchs zu überlassen. So ganz kann es der Altmeister aber nicht lassen. Mit seinem bewährten Kompagnon Ranga Yogeshwar wägt Elstner das «Pro und Contra Ökovorbild» ab. Zum Beispiel Costa Rica: Die Schweiz Mittelamerikas will bis 2020 klimaneutral sein. Dennoch ist dort eines der ältesten Lebewesen des Globus stark bedroht: die Lederrückenschildkröte.

Wie immer tragen die prominenten Gäste zum Thema der Sendung bei. Die Schauspielerin Natalia Wörner setzt sich für Eichen und Buchen im Kölner Stadtwald ein. Das große Problem dabei: Wie kommt das Holz auf schonende Weise aus dem Wald? Schauspielerkollege Antoine Monot interessiert das autonome Fahren, das bald Alltag werden soll. Um die Fragen nach der Sicherheit zu beantworten, besucht Monot eine Forschungsstation und gewinnt außergewöhnliche Erkenntnisse. Quotenerwartung: um die vier Millionen Zuschauer.

«Der Quiz-Champion» (ZDF): Johannes B. Kerner kommt mit dem Doppelschlag, am Donnerstag (20.15 Uhr) und am Samstag (20.15 Uhr). Das Preisgeld beträgt wie üblich 100 000 Euro. Das Prinzip der Show: Bei den Wettkämpfen stehen sich die Herausforderer und fünf prominente Experten gegenüber. Wer besser als die Experten antwortet, steht im Finale. Wenn es mehrere Kandidaten schaffen, die Expertenriege zu knacken, müssen sie gegeneinander antreten.

In der ersten Show gehören zu den prominenten Fachleuten: Guido Cantz (Film und Fernsehen), Wigald Boning (Erdkunde), Marcel Reif (Sport), Katharina Thalbach (Literatur und Sprache) und Guido Knopp (Zeitgeschichte). Die Experten am Samstag sind Michael «Bully» Herbig (Film und Fernsehen), Wigald Boning (Erdkunde), Axel Milberg (Literatur und Sprache), Franziska van Almsick (Sport) und Guido Knopp (Zeitgeschichte). Quotenerwartung: auch um die vier Millionen.

«Germany's next Topmodel» (ProSieben): Der Laufsteg-Klassiker fürs junge Publikum mit der strengen Lehrmeisterin Heidi Klum (43) geht allmählich in die entscheidende Phase. Noch neun Nachwuchs-Models träumen davon, als «Gemany's next Topmodel» Karriere machen zu können. Dafür müssen sie allerdings vor der Jury mit Klum und den Co-Juroren Michael Michalsky und Thomas Hayo im Foto-Shooting als «Alice im Wunderland» eine gute Figur machen.

Germany's next Topmodel

Die große Show der Naturwunder

Der Quiz-Champion

von dpa

erstellt am 27.Apr.2017 | 00:01 Uhr