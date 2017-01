Neues aus Hollywood : Ryan Gosling ließ sich von Debbie Reynolds inspirieren

1 von 1 Foto: Guillaume Horcajuelo 1 von 1

Der kanadische Schauspieler Ryan Gosling (36) hat als Hauptdarsteller in der Musical-Romanze «La La Land» der verstorbenen Debbie Reynolds Tribut gezollt.

«Wir haben "Singin' in the Rain" jeden Tag gesehen», sagte Gosling diese Woche beim Filmfest in Palm Springs, wo das «La La Land»-Team einen Ensemble-Preis erhielt. Er wünschte, er hätte Reynolds persönlich für ihre wunderbare Arbeit danken können. Sie sei ein große Inspiration für das ganze Team gewesen, sagte der Kanadier in seiner Dankesrede. Reynolds war vorige Woche im Alter von 84 Jahren gestorben, einen Tag nach dem Tod ihrer Tochter Carrie Fisher. Zusammen mit dem Tänzer und Schauspieler Gene Kelly hatte Reynolds 1952 die Hauptrolle in dem berühmten Film-Musical «Singin' in the Rain». In der nostalgischen Musik-Romanze «La La Land» spielen Gosling und Emma Stone ein junges tanzendes Paar in Los Angeles.

