Instant Messaging : Robert De Niro lernt Snapchat

Schaupieler Robert De Niro hat auf dem Tribeca Film Festival 2017 zum ersten Mal Snapchat benutzt. Der junge Filmemacher Alex Berry zeigte ihm wie der Messenger fukntioniert. Berry wurde Finalist im Tibeca Snapchat Shorts, das dieses Jahr mit einem offiziellen Abschnitt für Geschichtenerzählen auf Snapchat erweitert wurde.

De Niro experimentierte bei Snapchat unter anderem mit dem Welpen-Filter, der Blumenkrone und dem Sprachwechsler. Unbekannt blieb aber, ob er die App heruntergeladen hat oder plant, ein regelmäßiger Nutzer zu werden.

Das Tribeca Film Festival wurde 1988 von Schauspiel-Legende Robert De Niro und der Produzentin Jane Rosenthal in Manhattan gegründet. Neben einem Hauptwettbewerb, dem internationalen Spielfilmwettbewerb, gibt es noch Gewinnkategorien in den Bereichen Dokumentarfilm, Kurzfilm und New York. Das Festival findet noch bis Sonntag in New York statt.

von Svenja Keppeler

erstellt am 28.Apr.2017 | 14:40 Uhr