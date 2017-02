Tapestry : Promi-Geburtstag vom 9. Februar 2017: Carole King

1 von 1 Foto: Tannen Maury 1 von 1

Eigentlich sah sich Carole King immer lieber hinter den Kulissen. «Ich verstehe mich zuerst als Songwriterin und erst in zweiter Linie als Künstlerin, die diese Songs auch interpretiert», sagte die Musikerin einmal. Aber King wurde so erfolgreich, dass sie sich nicht mehr länger hinter den Kulissen verstecken konnte.

Inzwischen feiert sogar ein gut besuchtes Broadway-Musical das Leben der Songschreiberin. King, die heute 75 Jahre alt wird, hat mehrere Grammys, einen Stern auf dem «Walk of Fame» in Hollywood, und bekam 2013 als erste Frau den Gershwin-Preis, die höchste US-Auszeichnung für Popmusik. Sie sei eine «lebende Legende», sagte der damalige US-Präsident Barack Obama.

Schon als Teenager hatte die 1942 als Carol Klein in New York geborene Musikerin Songs geschrieben. «Mir wurde nie gesagt: 'Du kannst das nicht machen, weil du eine Frau bist.' Ich habe nie darüber nachgedacht», sagte King jüngst dem britischen «Telegraph». «Meine Eltern haben mir immer gesagt, dass ich alles machen kann, was ich will.»

Am College lernt sie Gerry Goffin kennen, das Paar heiratet, bekommt zwei Kinder - und wird ein erfolgreiches Songschreiber-Duo. «Ich lebte mit Gerry im Vorort in New Jersey. Um mich herum waren Ehefrauen von Ärzten, Buchhaltern und Rechtsanwälten. Mit dem Stift in der einen und dem Baby in der anderen Hand war ich eine echte Ausnahme. Eine arbeitende Frau.»

Songs wie «Will You Love Me Tomorrow», «The Loco-Motion», «Take Good Care of My Baby», «One Fine Day», «Up on the Roof» und «You Make Me Feel Like A Natural Woman» werden zu weltweiten Hits. Stars wie Bobby Vee, Little Eva, Aretha Franklin, die Beatles, die Byrds, Mariah Carey und viele andere nutzten Kings Songschmiede.

Aber nach einigen Jahren trennt sich King von Goffin, zieht an die Westküste, heiratet erneut, bekommt erneut zwei Kinder und schreibt weiter Songs. Erstmal für andere, dann auch für sich - und 1971 wird das Album «Tapestry» ein Riesenhit, bis heute ist es eines der erfolgreichsten Popalben der Welt. Sensationelle vier Grammys gewann die «Meistersängerin des jüdischen Blues» mit dem Album, aber der Preisverleihung blieb sie fern - ihre Bühnenangst machte ihr damals noch zu schaffen.

King heiratet noch zwei Mal, ihr dritter Mann stirbt an einer Überdosis Heroin. Inzwischen lebt die Musikerin zurückgezogen in den Bergen des US-Bundesstaats Idaho. «Jeden Morgen wenn ich aufwache lächele ich und sage 'danke'. Weil ich aus meinem Fenster die Berge sehen kann, dann gehe ich mit meinem Hund wandern und freue mich an seiner Freude an der Welt.»

