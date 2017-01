Bafta : «La La Land» elfmal für britischen Filmpreis nominiert

1 von 1 Foto: Jordan Strauss 1 von 1

Nach dem Rekordgewinn bei den Golden Globes hat «La La Land» elf Nominierungen für den britischen Filmpreis Bafta abgeräumt.

Das US-Musical ist unter anderem in den Kategorien bester Film, bestes Drehbuch, beste Kamera, bester Schnitt und beste Filmmusik nominiert, wie die britische Film- und Fernsehakademie am Dienstag in London bekanntgab. Regisseur Damian Chazelle und die Hauptdarsteller Emma Stone und Ryan Gosling gehören zudem in ihren Sparten zu den jeweils fünf Anwärtern auf die Auszeichnung, die am 12. Februar in der Royal Albert Hall verliehen wird - zwei Wochen vor den Oscars.

Konkurrenz gibt es vor allem von den Filmen «Arrival» und «Nocturnal Animals», die jeweils neun Nominierungen erhielten. Die deutsche Regisseurin Maren Ade kann sich mit ihrer Tragikomödie «Toni Erdmann» Hoffnungen auf den Preis für den besten fremdsprachigen Film machen.

«La La Land» hatte mit dem Gewinn von sieben Golden Globes bei der Verleihung am Sonntag in Los Angeles einen Rekord aufgestellt.

Liste der Nominierten

von dpa

erstellt am 10.Jan.2017 | 13:12 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen