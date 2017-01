Gruselig : Jede Menge James McAvoy im Psychothriller «Split»

James McAvoy alleine ist so was wie ein Garant für gutes Kino. In «Split» spielt er eine gespaltene Persönlichkeit mit mehreren Identitäten. Dass dahinter der Macher von «The Sixth Sense» und «The Visit» steckt, verspricht umso mehr guten Psychostoff.