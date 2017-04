Reiselust : «Honey» und Sonnenklar.TV verhandeln über Fortsetzung

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Kalaene 1 von 1

Nach seinem ersten Kurzeinsatz als «Urlaubschecker» in Marrakesch seien Ex-Dschungelcamper Alexander «Honey» Keen (34) und der in München angesiedelte Reisekanal in Gesprächen über eine Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit, sagte ein Sprecher des Senders am Montag.

Wettermoderator Jörg Kachelmann (58) hat am 4. Mai seine Premiere bei Sonnenklar.TV. Dort präsentiert er das «Kachelmannwetter». Er werde das Reisewetter für wichtige Urlaubsziele unter die Lupe nehmen. Und das soll keine einmalige Sache sein. Mindestens einmal im Monat soll er dort auftreten.

Unklar ist dagegen die weitere Zukunft von TV-Moderatorin Nadja Abd el Farrag (52), genannt «Naddel», die auch als Reisereporterin unterwegs sein sollte, sich aber kurz vor dem Start nach Ägypten wegen einer Fußverletzung abmeldete. Die Zusammenarbeit mit Sonnenklar.TV ist vorerst auf Eis gelegt.

von dpa

erstellt am 24.Apr.2017 | 15:17 Uhr