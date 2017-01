Mit Applaus gefeiert : Hillary Clinton besucht Broadway-Musical

1 von 1 Foto: Jim Lo Scalzo 1 von 1

Bei einem ihrer ersten öffentlichen Auftritte seit ihrer Niederlage in der US-Präsidentschaftswahl ist Hillary Clinton mit langem Applaus gefeiert worden.

Die 69-jährige Demokratin besuchte am Sonntag mit ihrem Mann Bill sowie Tochter Chelsea das Broadway-Musical «Die Farbe Lila» in New York, wie die «New York Times» am Montag berichtete. «Wir lieben dich, Hillary», riefen einige Zuschauer demnach, andere dankten ihr und machten Fotos.

Der künftige Vizepräsident Mike Pence war am Broadway im November weniger herzlich empfangen worden: Dort hatte ihn das Ensemble des Erfolgsmusicals «Hamilton» von der Bühne aus direkt angesprochen und die Einhaltung der «amerikanischen Werte» angemahnt. Der künftige US-Präsident Donald Trump forderte daraufhin eine Entschuldigung.

Seit ihrer Niederlage in der Wahlnacht des 8. November hat sich Clinton wenig in der Öffentlichkeit gezeigt. Die ehemalige First Lady und ihr Ehemann, der frühere US-Präsident Bill Clinton, wollen aber an Trumps Vereidigungszeremonie am 20. Januar teilnehmen. Die ehemalige Außenministerin hatte sich als Kandidatin der Demokraten im Wahlkampf mit Trump eine monatelange Schlammschlacht geliefert.

von dpa

erstellt am 09.Jan.2017 | 18:49 Uhr