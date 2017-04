Nach dem Schlaganfall : Gaby Köster will unterbrochene Tournee fortsetzen

vergrößern 1 von 1 Foto: Rolf Vennenbernd 1 von 1

Komikerin Gaby Köster (55) will ihre 2008 wegen eines Schlaganfalls unterbrochene Bühnen-Tournee gerne irgendwann fortsetzen. Natürlich sei das eine Option für sie, sagte sie am Mittwoch in der Sendung «stern TV» (RTL). Das sei ja ihr Beruf.

«Wenn du jetzt einem Konditor sagst: Ist es für dich eine Option, Torten zu machen? Dann sagt der auch nicht: Ne, ich wollte jetzt ab morgen Autos reparieren», sagte Köster, deren Buch über die Zeit vor und nach dem Schlaganfall am Karfreitag als Spielfilm zu sehen ist (14. April, RTL, 20.15 Uhr).

Die Komikerin, die mit der Serie «Ritas Welt» und dem Comedy-Talk «7 Tage, 7 Köpfe» bekannt wurde, musste damals wieder sprechen und laufen lernen. In «Ein Schnupfen hätte auch gereicht» spielt Anna Schudt (43, «Tatort» aus Dortmund) Köster.

von dpa

erstellt am 13.Apr.2017 | 11:58 Uhr