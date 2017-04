Neues aus Hollywood : Emily Ratajkowski und Aaron Paul in Gruselthriller

vergrößern 1 von 1 Foto: Jordan Strauss 1 von 1

Ein Paar will in einem Ferienhaus im ländlichen Italien seine angeschlagene Beziehung in Ordnung bringen, doch der Hausbesitzer hat böse Absichten. So lautet der Plot für den geplanten Gruselthriller «Welcome Home», in dem Aaron Paul (37) und Emily Ratajkowski (25) die Hauptrollen übernehmen werden, wie der «Hollywood Reporter» berichtet.

Regisseur George Ratliff (48, «Teufelskind Joshua») will Ende Mai in der Toskana mit den Dreharbeiten beginnen. Paul, als Drogenhändler aus der TV-Serie «Breaking Bad» bekannt, spielte zuletzt in Filmen wie «Väter und Töchter» und «Central Intelligence» mit. Model und Schauspielerin Ratajkowski war unter anderem in «Gone Girl – Das perfekte Opfer» und «We Are Your Friends» zu sehen.

von dpa

erstellt am 26.Apr.2017 | 12:50 Uhr