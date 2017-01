TV-Tipp : Das Alter der Erde

1 von 1 Foto: Olaf R. Benold 1 von 1

«Weißt du noch, was Du sagtest, als wir uns kennenlernten: Wir sollen einfach unserer Liebe vertrauen». So spricht Birthe (Ann-Kathrin Kramer) zu Beginn des Filmes, und dazu schweift die Kamera über hohe Berge und tiefe Abgründe irgendwo in Norwegen, und das alles zu schwerer Musik.

Wie es mit ihr und ihren Lieben weitergeht, das kann - wer will - nun verfolgen in dem Film «Das Alter der Erde», der aan diesem Samstag (20.15 Uhr) im Ersten zu sehen ist.

Wenig später ist Birthe mit ihrem Mann Nils (Felix Vörtler) zu sehen, wie sie sich um Tochter Tilde (Sinje Irslinger) sorgen, die auf irgendeiner Party abhängt. Als sie dann am nächsten Vormittag wieder auftaucht, werfen ihr die Eltern ihr Nichtstun vor, da sie weder studieren noch in ihrem Bergsportgeschäft mitarbeiten noch sonst irgendetwas tun will. Sie raten ihr zum Auszug, was sie dann auch prompt macht.

Allerdings taucht sie nicht bei ihrem fidelen Opa Tobias (Tilo Prückner) auf, der eine wesentlich jüngere Freundin hat. Tilde sucht sich vielmehr eine eigene Wohnung. Kurz darauf bricht sich Nils einen Fuß, und so muss Birthe eine gefährliche Bergtour übernehmen, die der Geologe Henrik Jacobsen (Klaus J. Behrendt) gebucht hat. Unterwegs offenbart er ihr, dass er einen Tumor hinter dem Auge hat und bald sterben wird. Ein dräuendes Unwetter zwingt sie zum Übernachten am Berg - in einem gemeinsamen Zelt. Derweil flirtet Nils an einer Hotelbar mit einer charmanten Dame - es ist ausgerechnet Jacobsens Frau Karen (Susann Uplegger).

Klaus J. Behrendt («Tatort») sieht für einen Todkranken ziemlich frisch aus und erliegt dem Charme der Bergführerin. «Ich hatte Lust auf diese Rolle», sagte der 56-Jährige im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur: «Einfach einen Mann zu spielen, der noch einmal das anschauen will, was er vor 30 Jahren entdeckt hat, bevor er endgültig gehen muss. Und vielleicht möchte er sich auch noch ein letztes Mal etwas beweisen. Mich hat diese Figur schlichtweg gereizt.»

Auch sein Part als Kommissar Max Ballauf im Kölner «Tatort» gefällt ihm nach wie vor: «Der "Tatort" hat solch eine Durchschlagskraft, da kommt man gar nicht so leicht gegen an. Wenn man das 20 Jahre lang macht so wie ich jetzt, dann bleibt es nicht aus, dass man an solch einer Figur festgemacht wird. Aber das geht schon in Ordnung. Von der Außenwirkung sollte man den "Tatort" nun wirklich nicht unterschätzen: Das ist kein Paddelboot, das ist ein Flugzeugträger.»

«Das Alter der Erde« ist weder das eine noch das andere. Darin werden reihum neue Perspektiven gesucht: Birthe (44) fühlt sich nach 20 Jahren Ehe leer und wünscht sich sehnlichst ein weiteres Kind, Nils geht ganz in seinem Geschäft auf und will einfach nur Zweisamkeit, Tilde sucht nach einem eigenen Leben und versteht ihre Mutter nicht mehr, und der liebestolle Großvater will einfach nicht alt werden, oder sich zumindest nicht so fühlen. Und Herr Jacobsen hängt seinen früheren Entdeckungen von Gesteinsschichten am Berg nach und will seiner schweren Krankheit ein Schnippchen schlagen.

Der Film (Regie: Jörg Grünler) wäre an einem Freitagabend sicher besser platziert. «Ein Alptraum», sagt Nils gegen Ende zu seiner Frau, als herauskommt, dass sie sich gegenseitig betrogen haben, ausgerechnet mit den Partnern eines anderen Ehepaares. Der Film bewegt sich stellenweise sehr nah am Kitsch. Das Publikum erfährt viel über Gesteinsschichten in den Bergen, und darüber, dass man nie aufgeben und seine Träume leben soll. Dazu dräut unheilschwangere Musik, schwere Gewitter draußen wie drinnen drohen alles zu überrollen - den Zuschauer eingeschlossen. Und so manche Lebensweisheit gilt es auch zu ertragen: «Der Tod kommt doch immer ungelegen. Wichtig ist, was man gerade tut, wenn er einen erwischt». Oder anders gesagt: Das ganze Leben ist eine einzige Erosion.

Das Alter der Erde

von dpa

erstellt am 21.Jan.2017 | 00:01 Uhr