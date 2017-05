Ärzte sind zuversichtlich : Country-Legende Loretta Lynn nach Schlaganfall in Klinik

US-Country-Legende Loretta Lynn (85) wird nach einem Schlaganfall in einem Krankenhaus in Nashville (US-Staat Tennessee) behandelt. Nach Angaben auf ihrer Webseite am Freitag ist die Sängerin («Coal Miner's Daughter») bei Bewusstsein.