Gala in Düsseldorf : Branche feiert sich beim Deutschen Fernsehpreis

Trophäen wie am Fließband: Mehr als 20 Fernsehpreise in nur drei Stunden lassen am Donnerstagabend in Düsseldorf nur wenig Raum für große Gefühle. Muss auch gar nicht sein, meinen viele TV-Stars. Die meisten waren da, um Freunde zu treffen.