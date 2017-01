Neues aus Hollywood : Ben Afflecks «Batman»-Pläne noch unsicher

1 von 1 Foto: Claudio Onorati 1 von 1

Die geplante «Batman»-Verfilmung mit Ben Affleck (44) als Hauptdarsteller und als Regisseur lässt noch auf sich warten. Wie der Hollywood-Star jetzt dem britischen «Guardian» erzählte, soll das fertige Drehbuch noch nicht vorliegen. Er müsse ganz von der Geschichte überzeugt sein, um sie auch zu inszenieren, wird Affleck zitiert.

«Variety» zufolge hatte sich Affleck im Dezember noch zuversichtlich geäußert, dass er sich auf das Projekt sehr freue. Im vorigen Juli hatte das Studio Warner Bros. den Oscar-Preisträger als Star des geplanten Solofilms rund um die Comic-Fledermaus vorgestellt. Joe Manganiello soll die Figur Deathstroke spielen. Affleck war 2016 als Batman-Darsteller in «Batman v Superman: Dawn of Justice» zu sehen. Auch in «Justice League» (Kinostart November 2017) mimt er an der Seite von Superman und Wonder Woman erneut den Helden im Fledermauskostüm.

